Cesena, 26 luglio 2025 – Prosegue a tutta velocità la corsa di Technogym verso il benessere digitale e l’innovazione tecnologica applicata al fitness. Lo confermano alcuni ‘colpi’ messi a segno, nelle scorse settimane, dal colosso di via Calcinaro: il primo riguarda la partnership siglata con Formula 1, che ha affidato a Technogym la realizzazione di una palestra all’avanguardia al Media & technology centre di Biggin Hill, nel Kent; il secondo riguarda l’investimento nella piattaforma di ‘digital health’ Dr. Feel. L’accordo con Formula 1 prevede che il team F1 possa usufruire non solo di spazi fisici e attrezzatura, ma anche del ‘Corporate wellness program’ firmato da Technogym, ovvero di una piattaforma digitale che permette ai dipendenti di seguire programmi di allenamento personalizzati e monitorare il proprio stato di forma ovunque si trovino - in ufficio o in trasferta per un Gran premio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Technogym in pista con la Formula 1: palestra d’avanguardia per i piloti

