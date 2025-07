Lajatico, 26 luglio 2025 – “Non è un passaggio di testimone vero e proprio perchĂ© spero di cantare qualche altro anno. però questo palco te lo presto”. Così ha scherzato il maestro Andrea Bocelli, salito sul palco nel finale con suo figlio Matteo giovedì sera, nella seconda serata al Teatro del Silenzio. GERMOGLI PH: 24 LUGLIO 2025 LAJATICO TEATRO DEL SILENZIO CONCERTO MATTEO BOCELLI NELLA FOTO CON ANDREA © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI L’anfiteatro naturale di Lajatico per una sera ha visto protagonista assoluto Bocelli junior, mattatore di una serata perfetta. Non c’erano le oltre 10mila persone che avevano riempito la platea nella serata inaugurale di martedì, ma Matteo Bocelli, che sebbene i suoi 27 anni è giĂ un talento affermato in un tutto il mondo, ha saputo coinvolgere il pubblico con una selezione dei suoi brani piĂą amati e alcuni grandi classici della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro del Silenzio, la notte di Matteo Bocelli. Il padre Andrea scherza: “Questo palco te lo presto”. A sorpresa Grignani