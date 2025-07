Taylor Mega e la cura per fertilità | Ha fatto più danni che bene ora ho una cisti all'ovaio e ciclo continuo

Taylor Mega si sfoga su Instagram sui suoi problemi di salute. L'influencer e imprenditrice ha iniziato una cura per la fertilità, ma gli effetti collaterali non sono stati di poco conto: "Mi debilita tantissimo il fisico, la ginecologa mi ha dato altre notizie tristi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riflessioni di Taylor Mega sulla bellezza e il tempo - L'influencer condivide le sue opinioni su unghie, trucco e aspettative sociali. Leggi tutto Taylor Mega e la libertà dalle gabbie mentali delle donne su Donne Magazine.

Taylor Mega riflette sul mondo femminile: libere dagli stereotipi, ma con la laminazione alle ciglia - Taylor Mega torna a far parlar di se. L’influencer, nota per essere stata al centro di dissing virali, come quello tra Tony Effe e Fedez, gestisce una nuova attività.

Milano, l’influencer Taylor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex - Milano, 2 luglio 2025 – Dalle cronache rosa alla cronaca nera. La modella e influencer friulana Taylor Mega, 31 anni e 2,8 milioni di follower su Instagram, è indagata con l’accusa di diffamazione ed estorsione ai danni di un ex compagno, un trentottenne che vive a Londra.

