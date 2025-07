Taylor Mega dopo la cura per la fertilità | Mi è venuta un’altra cisti all’ovaio

Nel 2024 l'influencer italiana Taylor Mega aveva parlato dei suoi problemi di infertilità: "Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene". Nelle sue stories su Instagram, ha parlato dell'argomento e di essersi sottoposta ad alcune cure per la fertilità (che ha alla fine sospeso), scoprendo un'altra cisti all'ovaio di 5 cm. Taylor Mega, i problemi dopo la cura per la fertilità. Taylor Mega ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare: mesi fa si era sottoposta alla cura per la fertilità, ma sta affrontando un altro periodo complesso. Ha aggiornato i follower sul suo stato di salute, spiegando che sta vivendo giorni complicati a causa della nuova cisti e dei sintomi debilitanti che la accompagnano.

Taylor Mega racconta le conseguenze della cura per la fertilità: “Ora ho una cisti di 5 cm, ciclo continuo e febbre. Mi sento debilitata e spaventata”. “La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi, ma non me la sento ancora di parlarne”. Vai su Facebook

