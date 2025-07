Tasse in busta paga e oltre | l’impatto sul bilancio familiare

In Italia, il carico fiscale grava pesantemente sulle famiglie, ma nella maggior parte dei casi è “invisibile“, perchĂ© trattenuto direttamente dallo stipendio o incluso nei costi dei beni e servizi. Un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre fa luce sulla composizione del prelievo fiscale, prendendo come esempio una famiglia tipo con due lavoratori dipendenti e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

