Tari a Fiumicino diatriba infinita | è guerra su numeri

Fiumicino, 26 luglio 2025 – Ancora polemiche dopo l’approvazione della tariffa sulla Tari. Un botta e risposta che in questi giorni ha visto maggioranza e opposizione dibattere sull’effettivo mantenimento minimo, come l’anno scorso. E la diatriba va avanti, nonostante le chiare spiegazioni fornite dall’Amministrazione che spiega come non ci sia stato nessun aumento da parte del Comune, ma che si tratta di “una nuova componente perequativa che a livello nazionale è stata introdotta da tutti i Comuni per finanziare il Bonus Sociale”. L’opposizione, però, ha continuato a ribattere sui numeri: “ Le bollette dicono il contrario – ha dichiarato il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

