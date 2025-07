Taremi Inter la Premier League torna in pole | superato il Botafogo la richiesta di Marotta

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. In attesa di sviluppi sulla trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all’ Inter, il club nerazzurro sta lavorando anche in uscita per alleggerire la rosa e fare spazio a nuovi innesti, non solo numericamente, ma anche in termini di equilibrio tra i reparti. Uno dei principali indiziati a lasciare Milano è Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano che, dopo una stagione deludente, non rientra piĂą nei piani della squadra. Sport Mediaset riporta che Taremi, arrivato la scorsa estate dal Porto a parametro zero, non ha reso come ci si aspettava, con prestazioni ben al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, la Premier League torna in pole: superato il Botafogo, la richiesta di Marotta

In questa notizia si parla di: inter - taremi - premier - league

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter, la semifinale degli insospettabili: da Sommer a Taremi, eroi per una sera in tutti i reparti - C`è una semifinale dei grandi protagonisti che non hanno tradito, andando oltre difficoltà , infortuni e fatiche: Bastoni, Dumfries, Calhanoglu,.

Orazio Accomando: “Nonostante l'interesse del Botafogo, Taremi non apre alla destinazione. Contatti in corso tra l'entourage e due squadre di Premier League. Inter in attesa di una offerta ufficiale.” Vai su Facebook

MERCATO - Inter: Taremi dice no al Botafogo, contatti con due club di Premier League https://ift.tt/3ehvXGg Vai su X

Inter, non solo il Botafogo: tre squadre di Premier League su Taremi; Inter: Taremi dice no al Botafogo, contatti con due club di Premier League; SM - Taremi non apre al Botafogo: gli agenti in contatto con due squadre di Premier. L'Inter aspetta un'offerta.

Inter: Taremi dice no al Botafogo, contatti con due club di Premier League - I nerazzurri sono in attesa di un'offerta ufficiale per l'attaccante iraniano che non rientra più nei piani In attesa di sviluppi nella trattativa per Ademola Lookman, l'Inter sta lavorando in uscita ... Come scrive msn.com

Taremi dice no al Brasile: priorità ancora l’Europa. Due club interessati in Premier League - L’attaccante iraniano, arrivato all’Inter a parametro zero la scorsa stagione, è già al centro di possibili - Riporta inter-news.it