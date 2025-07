Tanti morti e feriti Terribile incidente | bus precipita in un burrone

È costato la vita ad almeno 15 persone l’ennesimo tragico incidente stradale avvenuto sulle impervie strade andine del Perù. Un autobus di linea, con più di 60 passeggeri a bordo, è precipitato in un burrone mentre percorreva una delle tratte più complesse del Paese, causando anche il ferimento di altre 30 persone. L’incidente, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, si è verificato nel cuore della notte, in condizioni ancora tutte da chiarire. Le prime ricostruzioni parlano di un tratto di strada particolarmente pericoloso, caratterizzato da curve strette e dislivelli improvvisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - burrone - tanti - morti

