Tamponamento in città | ferito un anziano

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale all’incrocio tra via Paga, via Val Fortore e via XXV Luglio. Due i veicoli coinvolti. Ferito un 70enne residente in città e trasportato al PS del Fatebenefratelli. Illeso l’atro conducente, un 55enne beneventano. La polizia municipale è al lavoro per la ricostruzione dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tamponamento in città: ferito un anziano

