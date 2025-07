Tamponamento alle porte della citta’ | tre auto coinvolte

Tempo di lettura: < 1 minuto Maxi tamponamento poco prima della mezzanotte lungo la strada che, dalla Rotonda dei Pentri, conduce verso Pietrelcina, all’altezza dello svincolo della tangenziale. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto tre auto. Immediato l’intervento della Pulizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi per la rimozione dei mezzi. Traffico in tilt e lunghe code. Al momento non si sa se ci sono feriti o meno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tamponamento alle porte della citta’: tre auto coinvolte

In questa notizia si parla di: tamponamento - auto - porte - citta

Tamponamento fra tre auto, incidente a piazza Castronovo - Fortunatamente nessun ferito nel tamponamento che intorno alle 12 è avvenuto a piazza Castronovo, nei pressi della via Duca d'Aosta.

Tamponamento a catena sulla statale: quattro le auto coinvolte - MESAGNE - Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro auto nella serata di venerdì 2 maggio sulla strada statale 7, all'altezza del centro commerciale Spazio Conad di Mesagne.

Tamponamento tra auto sulla Via del Mare: due feriti - Paura, oggi pomeriggio, lungo la Via del Mare, tra Laureana Cilento ed Agropoli, dove si è verificato un tamponamento tra tre automobili (Opel Grandland, Alfa Mito e Volkswagen Golf), per cause in corso d’accertamento.

SERIE B | Bari, porte girevoli a scorrimento lento: via Dorval, servono cinque titolari #bari #sport Vai su Facebook

Tamponamento tra moto e auto a Bra: centauro trasportato a Verduno; Lodi, schianto fra auto sulla strada invasa da un “fiume” di olio; Sassari, scontro sulla 131: rintracciato e denunciato il conducente fuggito.

Tamponamento tra moto e auto a Bra: centauro trasportato a Verduno - Intervenuta la Polizia locale Mattinata movimentata a Bra, dove oggi giovedì 10 luglio, poco prima delle 9, si è verificato un incidente t ... Segnala msn.com

Nuoro, tamponamento alle porte della città: lunghe code sulla 131 dcn - A mandare in tilt il traffico un tamponamento che ha convolto tre veicoli nella galleria alle porte ... unionesarda.it scrive