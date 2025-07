Talenti in scena allo Young Music Festival

Hanno conquistato il pubblico e la giuria con il loro trascinante punk’n’roll, facendosi preferire agli altri 5 tra gruppi e solisti in gara, e si sono così guadagnati la borsa di studio di 500 euro messa in palio dal Comune per supportare l’attivitĂ musicale delle giovani realtĂ attive sul territorio. A trionfare nella prima edizione del Lissone Young Music Festival, il contest andato in scena in piazza LibertĂ , sono stati i Naked Run, rock band milanese composta da Christian Valtolina a voce e chitarra, Michael Loviglio alle chitarre, Mattia Mangiacapra al basso e Davide Baldin alla batteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Talenti in scena allo Young. Music Festival

