“Il Ministro Tajani o non legge le notizie, il che sarebbe grave, o crede davvero in quello che dice, che sarebbe pure peggio”, Così l’M5s Stefano Patuanelli ha commentato l’ennesima, infelice, (non) presa di posizione del governo italiano, rispetto al riconoscimento dello stato di Palestina. Il post è stata una delle tante risposte dell’opposizione alle dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla scelta del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere lo stato di Palestina. “Ambiguo”, “timido”, “reticente”, “incomprensibile”, “sconcertante”, alcuni degli aggettivi che l’opposizione ha riservato a Tajani, accusato insieme alla premier e al resto del governo di non saper assumere una posizione “chiara e coraggiosa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tajani si incarta sulla storia: “I palestinesi riconoscano Israele”. L’opposizione all’attacco: “Lo ha già fatto l’Olp nel 1993”

