Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino

Gli elettori taiwanesi hanno respinto il tentativo di estromettere 24 deputati dell'opposizione, assestando un duro colpo al Partito democratico progressista del presidente William Lai e ai suoi piani di ripresa, almeno provvisoria, del controllo del Parlamento. I deputati nazionalisti del Kuomintang (Kmt), il partito accusato di promuove legami più stretti con Pechino, ha respinto l'assalto, in base al conteggio ufficiale dei voti fatto dalla Commissione elettorale centrale, rilanciato dai media locali: nessuna delle tentate 'revoche' è riuscita. Il 23 agosto si terrà un secondo round elettorale contro altri 7 deputati del Kmt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino

In questa notizia si parla di: deputati - pechino - taiwan - boccia

Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino; Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino; Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino.

Taiwan boccia revoca del mandato per deputati filo-Pechino - Gli elettori taiwanesi hanno respinto il tentativo di estromettere 24 deputati dell'opposizione, assestando un duro colpo al Partito democratico progressista del presidente William Lai e ai suoi piani ... Segnala ansa.it

Opinioni | Il presidente di Taiwan «provoca» la Cina, Pechino è ... - Il nuovo presidente taiwanese, l'indipendentista William Lai, dal 22 giugno ha pronunciato tre dei dieci discorsi di «unità nazionale», programmati per riaffermare la secolare indipendenza di ... Si legge su corriere.it