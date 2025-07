Taiwan al voto code ai seggi per elezioni contro il Partito Nazionalista dell' opposizione

Taiwan al voto per decidere se destituire tutti e 24 i parlamentari appartenenti al Partito Nazionalista dell’opposizione, in elezioni che potrebbero potenzialmente ridefinire gli equilibri di potere nel parlamento dell’isola autonoma. All’esterno di un seggio elettorale di Taipei, elettori anziani e giovani erano in fila per esprimere il proprio voto. Il Partito Democratico Progressista, favorevole all’indipendenza, ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso anno, ma i nazionalisti filo-cinesi, noti anche come KMT, e il piĂą piccolo Partito Popolare di Taiwan hanno abbastanza seggi per formare un blocco di maggioranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taiwan al voto, code ai seggi per elezioni contro il Partito Nazionalista dell'opposizione

