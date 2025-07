Taibi | Il Milan è in ritardo Vlahovic può tornare importante ma …

Massimo Taibi è intervenuto a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri. Il parere su il Milan, Allegri e Vlahovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Taibi: “Il Milan è in ritardo. Vlahovic può tornare importante, ma …”

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Da Jashari a Vlahovic, Taibi: Sul mercato il Milan è in ritardo, poi parla del sogno Scudetto; Da Jashari a Douè, il Milan prepara due nuove offerte per chiudere i rinforzi: cifre e dettagli; Pio Esposito incedibile? Taibi va controcorrente: A 50 milioni l'Inter doveva venderlo!.

Milan in ritardo sulle caselle da colmare. Jashari: situazione in ebollizione. Vlahovic, tra venti giorni, può diventare un nome caldo - Il calciomercato del Milan è in attesa della sterzata decisiva per quanto concerne gli esterni di difesa e Ardon Jashari. Segnala milannews.it

Taibi: "Douglas Luiz? Cercherei di fargli male a livello economico, un professionista non può comportarsi così" - L'ex portiere e dirigente Massimo Taibi è intervenuto a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri. Si legge su tuttojuve.com