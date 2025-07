Taglio del nastro al supermercato dopo i lavori di ristrutturazione

Taglio del nastro per il Conad City Fossa di Bagnacavallo, che sabato si è mostrato al pubblico nella sua nuova veste dopo i lavori di ristrutturazione. Alla riapertura erano presenti l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, la vice Sindaca Caterina Corzani, e il presidente del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: taglio - nastro - lavori - ristrutturazione

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja - Rita Paroni è stata un'ostetrica che ha dedicato la vita alla professione e all'assistenza agli altri.

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti” - Fiumicino, 12 luglio 2025 -È stata inaugurata questa mattina la “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute di Fiumicino: un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere architettonich e, pensato per garantire a tutti la possibilità d i vivere il mare in piena libertà e sicurezza.

Apre al pubblico il nuovo parco “Città d’Europa”, taglio del nastro per la nuova area verde - Taglio del nastro oggi, venerdì 9 maggio, per il grande parco urbano “Città d’Europa”, affacciato su via Corbolani, Oltreferrovia, che ha aperto al pubblico con la cerimonia di intitolazione nel giorno della Festa dell’Europa.

Taglio del nastro al supermercato dopo i lavori di ristrutturazione; Marano, parco giochi vandalizzato: oggi il taglio del nastro dopo i lavori di restyling; Taglio del nastro per il nuovo blocco operatorio del San Donato.

Bagnacavallo. Riaperto dopo la ristrutturazione il Conad City Fossa - Conad, Luca Panzavolta, la vice Sindaca Caterina Corzani, e il presidente del gruppo Cofra, Roberto Savini. Lo riporta ravenna24ore.it

Monopoli-Fasano, taglio del nastro con polemiche: l'assessore alla Salute e il sottosegretario disertano il nuovo ospedale - barese che verrà aperta (forse) soltanto a dicembre ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it