Taekwondo olimpiadi della gioventù | bronzo per la brindisina Anna Frassica

Anna Frassica, della New Marzial Mesagne, ha conquistato la medaglia di bronzo, fra le file della nazionale italiana, in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, importante manifestazione di taekwondo, per fascia d'età 14-18 anni, che si è sovolta a Skopje (Macedonia del Nord), su. 🔗 Leggi su Today.it

Taekwondo, Festival olimpico della gioventù: un brindisino portabandiera del Team Italia - MESAGNE - Gabriele Rosato, della New Marzial Mesagne, sarà uno dei due portabandiera della nazionale italiana, in occasione della 18esima edizione  del Festival Olimpico della Gioventù Europea, importante manifestazione di taekwondo under 18 che da oggi (domenica 20 luglio) si svolgerà a Skopje.

Al suo debutto nel programma sportivo del Festival Olimpico della Gioventù Europea, il taekwondo azzurro saluta Skopje con tre bronzi Anna Frassica -55kg Touiar Abderrakman -55kg Lucia Pezzolla -63kg #EYOF2025 #EYOFSkopje2025 #Readytoshi Vai su Facebook

