Tabellone WTA Montreal 2025 | Jasmine Paolini nel quarto di Gauff al via anche Lucia Bronzetti

Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del WTA 1000 di Montreal. Come da tradizione, infatti, in Canada funziona così: nell'anno in cui il torneo maschile si gioca a Toronto, quello femminile va in scena nel Quebec, e a parti invertite la rotazione prosegue di anno in anno. Due le azzurre al via, con differenti situazioni di tabellone per forza di cose (e di classifica). Jasmine Paolini si trova nel primo quarto, con la sua testa di serie numero 7. Per lei un debutto abbastanza soft, contro una qualificata, e poi contro l'USA Ashlyn Krueger, con la quale non ha mai giocato, ma si può dire ci fosse di peggio da quelle parti.

