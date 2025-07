Sydney Sweeney diventa star delle ' meme stock' grazie alla campagna di American Eagle

La giovane star di Euphoria è la protagonista della nuova campagna 'Sydney Sweeney Has Good Jeans' che ha conquistato l'attenzione degli investitori e dei fan. Sydney Sweeney è la protagonista della nuova campagna di American Eagle, collaborando inoltre alla realizzazione di una nuova collezione di giacche e pantaloni in denim, e il suo coinvolgimento ha avuto degli effetti positivi sul valore delle azioni dell'azienda. Il brand ha infatti registrato un positivo +4% dopo il lancio della campagna con protagonista la star di Euphoria. L'impatto di Sydney Sweeney sulle azioni del brand La collaborazione tra Sydney Sweeney e American Eagle ha avuto un impatto positivo dal punto di vista economico e, come riporta CNN, ha permesso di sfruttare il traino di quelli che vengono definiti 'investitori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sydney Sweeney diventa star delle 'meme stock' grazie alla campagna di American Eagle

