L’attaccante serbo verso una nuova destinazione, tutti i dettagli ed una squadra alla finestra. Sono ore caldissime in casa Juventus sul mercato estivo. Non è un mistero che la dirigenza bianconera sia in ritardo rispetto alle altre squadre italiane. Il motivo principale è da attribuire al Mo dialettalizzano per Club che ha tenuto la Juventus impegnata più a lungo degli altri club, ma anche una situazione societaria piuttosto scomoda. Con l’addio di Giuntoli i bianconeri hanno dovuto riorganizzare l’assetto, di fatto rallentando anche le operazioni di mercato. Non la più comoda delle situazioni, considerando che la società bianconera vuole tornare al più presto in vetta alla classifica del campionato italiano. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Svolta Vlahovic, pronta l’offerta: fissato l’incontro