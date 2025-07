Svista clamorosa in carcere | liberato il detenuto sbagliato Parte la caccia all' uomo

Un grave errore amministrativo ha portato al rilascio accidentale di Khalil Bryan, 30 anni, dal carcere Orleans Justice Center di New Orleans, dove era detenuto per reati gravi tra cui possesso di refurtiva, violenza domestica, minaccia con arma da fuoco e invasione di domicilio. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo di Orleans, Susan Hutson, Bryan è stato confuso con un altro detenuto con un cognome simile. "È stato un errore grave e me ne assumo la piena responsabilità", ha detto Hutson in conferenza stampa, annunciando un'indagine interna e provvedimenti disciplinari imminenti. Lo riporta Abc News. 🔗 Leggi su Iltempo.it

