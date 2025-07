Svastiche e danni alla sede Anpi M5S presente al presidio in piazza Roosvelt Difendere la Costituzione è un dovere

Il Movimento 5 Stelle di Cattolica, insieme al senatore Marco Croatti, portavoce nazionale, e a Lorenzo Casadei, consigliere regionale pentastellato in Emilia-Romagna, parteciperà al presidio di solidarietà promosso da Anpi Cattolica - San Giovanni in Marignano, in programma domani, 27 luglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: anpi - presidio - svastiche - danni

Svastiche e danni alla sede Anpi. M5S presente al presidio in piazza Roosvelt. Difendere la Costituzione è un dovere.

Svastiche e danni alla sede Anpi. "M5S presente al presidio in piazza Roosvelt. Difendere la Costituzione è un dovere" - Marco Croatti e Lorenzo Casadei (M5S): "La presenza delle istituzioni a fianco della cittadinanza è un segnale necessario in tempi in cui si moltiplicano gli episodi di intolleranza e revisionismo" ... Si legge su riminitoday.it

Blitz dei vandali nella sede Anpi - Così l’Associazione nazionale partigiani di Cattolica – San Giovanni in Marignano definisce quanto accaduto nell’ex casa ’Giovannini- Lo riporta msn.com