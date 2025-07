Suwarso | Messi è un sogno vogliamo lo stadio gratis per i tifosi

Il presidente del Como in una intervista alla Stampa: "Hernandez e Thiaw ci hanno detto no, il nostro modello è un calcio sostenibile. Le star di Hollywood? Vengono in vacanza sul Lago e chiedono i biglietti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suwarso: "Messi è un sogno, vogliamo lo stadio gratis per i tifosi"

In questa notizia si parla di: suwarso - messi - sogno - vogliamo

Il presidente del Como Suwarso: “Messi? Sarebbe un sogno. Vogliamo lo stadio gratis per i tifosi” https://lastampa.it/sport/2025/07/26/news/como_suwarso_presidente_com-15247292/?ref=twhpv… Vai su X

Il presidente del Como Suwarso: “Messi? Sarebbe un sogno. Vogliamo lo stadio gratis per i tifosi”; Suwarso: Messi è un sogno, vogliamo lo stadio gratis per i tifosi; Como, ancora voci su Messi. Il presidente Suwarso: Divertente averlo qui.

Suwarso: "Messi è un sogno, vogliamo lo stadio gratis per i tifosi" - Il presidente del Como in una intervista alla Stampa: "Hernandez e Thiaw ci hanno detto no, il nostro modello è un calcio sostenibile. Secondo gazzetta.it

Como, ancora voci su Messi. Il presidente Suwarso: "Divertente averlo qui" - E' una di quelle storie che a furia di ripeterla potrebbe quasi diventare vera. Riporta informazione.it