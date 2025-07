Suwarso chiarisce | Addio di Fabregas? Nessun incontro solo tante voci di cui abbiamo riso

Suwarso chiarisce le voci di mercato dietro Fabregas come sostituto di Inzaghi giugno: «Nessun incontro, solo tante voci di cui abbiamo riso». Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato in un’intervista a La Stampa delle recenti voci di mercato che hanno coinvolto il club lariano, in particolare quelle riguardanti l’interesse dell’ Inter per Cesc FĂ bregas come primo sostituto di Simone Inzaghi per la pancina. Il presidente ha chiarito che non c’è stato alcun incontro formale a giugno e che le indiscrezioni che legavano l’ex campione del Barcellona e della Premier League all’ Inter sono state accolte con divertimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Suwarso chiarisce: «Addio di Fabregas? Nessun incontro, solo tante voci di cui abbiamo riso»

