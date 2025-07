Supplenze ATA 2025 26 | non ci saranno convocazioni per operatore scolastico Mobilità verticale entro quest’anno

Nell'anno scolastico 202526 nessuna convocazione per gli operatori scolastici inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA. Il personale che si è inserito nel 2024 dovrĂ attendere l'anno scolastico 202627, quando entrerĂ in organico il nuovo profilo. L'articolo Supplenze ATA 202526: non ci saranno convocazioni per operatore scolastico. MobilitĂ verticale entro quest’anno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scolastico - anno - supplenze - saranno

Scuola materna a rischio: “Solo 7 iscritti per il prossimo anno scolastico” - BRINDISI - Torna l'incubo chiusura per la scuola materna del quartiere La Rosa di Brindisi. Con soli sette iscritti previsti per l'anno scolastico 2025-2026, ben al di sotto della soglia minima di 18 alunni, l'istituto rischia di non ottenere l'autorizzazione per l'apertura della sezione.

Guida per gli Amministratori di Google Workspace nelle scuole: adempimenti di fine anno scolastico - Alla fine dell’anno scolastico, gli amministratori di Google Workspace nelle scuole devono seguire una serie di passaggi cruciali per garantire una corretta gestione dei dati e una transizione fluida, in conformità con il GDPR e altre normative sulla protezione dei dati.

Cerimonia inizio anno scolastico 2025/26: domande scuole entro il 12 giugno. CIRCOLARE - Nel mese di settembre, tornerà come da tradizione la Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico. L’evento si svolgerà alla presenza delle più alte cariche istituzionali, accanto a figure rappresentative del mondo culturale, sportivo e dello spettacolo, con l’obiettivo di celebrare la scuola e tutti i suoi attori: alunne e alunni, docenti, personale amministrativo e dirigente.

? Supplenze scolastiche 2025/26 ? Cari Amici, Dal 17 luglio al 30 luglio 2025 e possibile fare domanda di supplenza docenti per l’anno scolastico 2025 \ 2026 online o presso i nostri uffici. Cosa aspetti ! Corri Ti aspettiamo ! ? Saremo chiusi dal 0 Vai su Facebook

Supplenze ATA 2025/26: non ci saranno convocazioni per operatore scolastico. MobilitĂ verticale entro quest'anno; Supplenze scolastiche 2025/2026: cosa dice la nota ministeriale sugli interpelli; Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025: rispondiamo alle vostre domande.

Docente di ruolo: sì alle supplenze 2025/26 ma solo su posto intero no spezzoni - Un docente di ruolo può partecipare (a determinate condizioni) all'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it scrive

Supplenze docenti 2025/26: si può compilare la sezione Continuità sostegno se l’alunno ha cambiato scuola? - 32 del 26 febbraio 2025 hanno ricevuto la conferma da parte delle famiglie, che hanno "superato" la ... Come scrive orizzontescuola.it