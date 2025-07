Superman James Gunn mostra il murale della Hall of Justice | ecco i metaumani che vedremo nel nuovo DCU

Il regista ha svelato un'anteprima ufficiale del murale che decora la Hall of Justice: tra i personaggi ritratti, alcune vecchie conoscenze DC e possibili nuove sorprese per il futuro del DCU. Il nuovo film su Superman, diretto da James Gunn, inizierà a definire l'identità visiva e narrativa del rinato DCU. Tra i dettagli più discussi c'è il murale all'interno della Hall of Justice, già protagonista di una scena chiave: quando Lois Lane cerca aiuto per salvare Clark Kent da Lex Luthor, l'inquadratura rivela un affresco ricco di riferimenti. Gunn ha finalmente condiviso un'anteprima ufficiale dell'opera, che raffigura la storia dei metaumani nell'universo DC. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, James Gunn mostra il murale della Hall of Justice: ecco i metaumani che vedremo nel nuovo DCU

In questa notizia si parla di: gunn - murale - hall - justice

Superman: la verità sul murale della hall of justice e il eroe confermato da james gunn - Il panorama dell’universo DC sta vivendo un momento di grande fermento, con nuove anticipazioni e conferme riguardanti i personaggi che comporranno la futura DC Extended Universe (DCU).

Superman: James Gunn rivela quali eroi DC erano presenti nel murale della Hall of Justice Vai su X

Superman, James Gunn svela tutti i supereroi DC nel murale della Hall of Justice!; Superman, James Gunn mostra il murale della Hall of Justice: ecco i metaumani che vedremo nel nuovo DCU; James Gunn frena l’entusiasmo dei fan su uno degli Easter Egg più epici di Superman.

Superman, James Gunn mostra il murale della Hall of Justice: ecco i metaumani che vedremo nel nuovo DCU - Il regista ha svelato un'anteprima ufficiale del murale che decora la Hall of Justice: tra i personaggi ritratti, alcune vecchie conoscenze DC e possibili nuove sorprese per il futuro del DCU. Riporta msn.com

Superman, James Gunn rivela tutto il murale della Hall of Justice - Dopo aver attirato la curiosità dei fan, James Gunn rivela tutti i metaumani presenti nel murale della Hall of Justice in Superman ... Scrive cinematographe.it