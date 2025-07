superbike razgatlioglu vince per dispersione gara 1 in ungheria e allunga su bulega

Toprak Razgatlioglu non si ferma piĂą e domina anche gara-1 sul nuovo circuito di Balaton Park in occasione del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come ottavo capitolo del Mondiale Superbike. Il fenomenale turco della BMW ha collezionato così il settimo successo di manche consecutivo dopo le triplette di Misano e Donington, raggiungendo quota 13 vittorie in stagione e 70 in carriera. Il campione iridato in carica, autore della pole position, ha dimostrato una netta superioritĂ anche sulla lunga distanza facendo il vuoto sin dai primi giri (nella seconda partenza dopo la bandiera rossa per il maxi-incidente al via che ha coinvolto ben sette piloti) e gestendo agevolmente il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

