Superbike Razgatlioglu domina la Superpole al Balaton Park Bulega in seconda fila

Toprak Razgatlioglu rispetta il pronostico. Il centauro turco si è infatti imposto nella Superpole del GP d’Ungheria, quinto atto del Mondiale 2025 di Superbike in fase di svolgimento questo fine settimana presso il sempre piĂą discusso Balaton Park. Una sessione non facile quella andata in scena sul circuito magiaro, viziata da una bandiera rossa a due minuti e quarantacinque dal termine del turno scaturita da una caduta rovinosa in curva 5 di Esteve Rabat. Quanto successo ha creato una sorta di Superpole all’interno della stessa Superpole, con i centauri in gara che hanno avuto a disposizione soltanto un giro per poter centrare il proprio tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu domina la Superpole al Balaton Park. Bulega in seconda fila

In questa notizia si parla di: superbike - razgatlioglu - superpole - balaton

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Most.

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike.

Superbike, a Cremona si sono visti i veri valori del Mondiale, questione tra Bulega e Razgatlioglu - Il round italiano del Mondiale Superbike 2025 ha partorito tre gemelli, ovverosia i risultati delle tre competizioni disputate tra sabato e domenica nell’autodromo di Cremona.

Per la prima volta nella storia, il paddock di WorldSBK fa tappa sul circuito di Balaton Park, in Ungheria, dove domenica, in occasione della Superpole Race, sarà disputata la gara numero 1000 del Campionato del Mondo Superbike. Nicolò Bulega deve r

