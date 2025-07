Superbike oggi in tv GP Ungheria 2025 | orari Superpole e gara-1 programma streaming

Tutto pronto al Balaton Park Circuit per la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Prosegue la serrata sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che si daranno battaglia sulle rive del Lago Balaton nell’ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. A cinque Gran Premi dal termine, il turco della BMW si trova al comando della classifica generale con un margine di soli 4 punti sull’italiano del team ufficiale Ducati, mentre tutti gli altri sono ormai fuori dai giochi con distacchi in tripla cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Superbike, GP Ungheria: programma, orari, tv, streaming - La corsa per il Mondiale Superbike 2025 è più viva che mai. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è stato dominato da Toprak Razgatlioglu che ha fatto tripletta sul circuito di Donington, vincendo in ordine gara-1, Superpole Race e gara-2.

Superbike, in Ungheria Bulega sarà cacciatore e non più lepre. Ruoli invertiti con Razgatlioglu - Il Mondiale Superbike 2025 si appresta a vivere l’ottava delle sue dodici tappe. Nel fine settimana del 26-27 luglio si scoprirà il contesto del Balaton Park, il nuovissimo autodromo costruito in Ungheria.

MotoGP, GP Ungheria a rischio? Dubbi sull’asfalto, la Superbike test decisivo questo weekend - Nei prossimi giorni, il Mondiale Superbike farà tappa al Balaton Park, il nuovo autodromo edificato in Ungheria.

Cinque gare al termine del campionato e soli 4 punti a dividere i primi due in classifica. I presupposti per il Round d'Ungheria di SuperBike promettono spettacolo

