Balaton Park. O forse sarebbe meglio chiamarla la “ Pista della discordia ”. C’è un grande chiacchiericcio tra gli addetti ai lavori sulle capacitĂ performative del circuito che sta ospitando questo weekend il GP d’Ungheria, atto numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike che fungerĂ anche da preludio al fine settimana di MotoGP che si correrĂ invece il prossimo 24 agosto. L’autodromo magiaro, che non ospitava gare dagli anni Novanta, è stato infatti ritenuto pericoloso da alcuni centauri in gara, complice alcune condizioni di sicurezza dettati dalla soliditĂ dell’asfalto e per la poca fluiditĂ di guida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, il Balaton Park fa ancora discutere: “Correre qui non è sicuro”