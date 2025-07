Sullo stato palestinese Macron si muove in sincrono con Bin Salman La road map in preparazione

Parigi. E' stato il console generale di Francia a Gerusalemme, Nicolas Kassianides, a consegnare ad Abu Mazen, presidente dell'AutoritĂ .

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

Emmanuel Macron ha deciso di compiere un passo storico. La Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del presidente francese. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura i Vai su Facebook

Macron riconoscerà lo Stato di Palestina, Trump: “Quello che dice non ha alcun peso” - Idf: sì a lanci di cibo su Gaza, ma non c’è carestia. Segnala quotidiano.net