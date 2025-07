Sulle tracce di Giotto a Roma. Dal 29 luglio all’1 novembre il Museo dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze accoglierà , nell’ambito del ciclo ‘Caring for Art. Restauri in mostr’a, il cosiddetto Frammento Vaticano, unico resto del ciclo di pitture murali che Giotto e la sua équipe realizzarono nel primo quarto del XIV secolo nell’antica Basilica di San Pietro in Vaticano. Un’opera di eccezionale valore storico e artistico, ora godibile pienamente dopo un complesso intervento di restauro condotto dall’ Opificio delle Pietre Dure tra il 2016 e il 2019. Il Frammento Vaticano, si spiega in una nota, rappresenta una rara testimonianza dell’attività romana di Giotto: si tratta di una porzione di pittura murale staccata, attualmente inglobata in un letto di gesso che ne costituisce il supporto, raffigurante due sobrie e potenti figure di santi a lungo identificate, a torto, con San Pietro e San Paolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulle tracce di Giotto. C’è il Frammento Vaticano