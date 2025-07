Estate e Dolomiti sono un binomio vincente per molte tipologie di vacanze, e molte sono le occasioni per trovare relax e occasioni svago. In quelle del Brenta, sull’altopiano della Paganella la stagione non si ferma mai: passeggiate, bike tour, eventi, iniziative anche con i bambini dai laboratori ai sentieri didattici, per avvicinare gli animali delle malghe, scivolare sui gommoni dei baby park di Andalo e nuotare nel lago di Molveno. Il programma è pieno ogni giorno e si estende in comuni come Fai, Andalo, Cavedago e Molveno (www.visitpaganella.it). E per chi avesse spazio a settembre c’è il Festival delle Orme e dei Sentieri: dal 5 al 14 viene proposto un viaggio collettivo nel territorio con attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età : camminate, incontri, laboratori, eventi sul tema «Il sentiero come metafora della vita». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulle Dolomiti tra svago e relax