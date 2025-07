Sul Pontile La Luna Innamorata La nuova opera dell’artista Adrian dedicata all’amore e alle donne

Il pontile di Lido ha accolto fino a domenica 14 settembre una nuova opera d’arte " La Luna innamorata " dello scrittore e artista Adriano Scarmozzino in arte Adrian. L’opera ha un impatto visivo che trasmette una sensazione di armonia e gioia e rappresenta la luna che dona la amorevole luce al mondo con compostezza e celestiale grazia. La luna è simbolo di amore universale, di delicata innocenza e vivo splendore. La figura femminile ha in alto tra le mani un cuore rosso, simbolo di amore profondo per la vita ed esprime al contempo una solenne spiritualitĂ . La bellezza espressa è pura, il corpo è casto, ricoperto da cuori che ricordano degli spirituali "ex voto". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sul Pontile "La Luna Innamorata" . La nuova opera dell’artista Adrian dedicata all’amore e alle donne

In questa notizia si parla di: luna - opera - amore - pontile

Basta palline bianche! Ecco come catturare la Luna come se fosse un’opera d’arte - “Che fai tu, luna, in ciel?” scriveva il poeta Leopardi. Il nostro piccolo satellite ha ispirato innumerevoli artisti e sognatori nei millenni e tutt’oggi la si ammira ancora nelle notti d’estate.

A Polignano a Mare in scena Vaga Luna-Chamber Opera, Milleluci e La caduta di Troia - Musica classica, cult legati alla grande stagione della canzone italiana e incursioni nella letteratura latina scandiscono una nuova fase del calendario di “Ad Libitum”, la rassegna musicale organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini.

Sul Pontile La Luna Innamorata . La nuova opera dell’artista Adrian dedicata all’amore e alle donne.

La luna innamorata sul pontile - E’ stata inaugurata sul pontile di Lido di Camaiore, “La Luna innamorata” l’opera di Adrian che rimarrà esposta fino al 14 settembre. Come scrive noitv.it