Strage Altavilla Milicia | A morte! Il messaggio che cambia tutto

Cosa è accaduto nei giorni della strage di Altavilla Milicia, culminata l’11 febbraio 2024 con la scoperta di tre omicidi? È quello che si cerca di stabilire nel processo in cui sono imputati tre adulti, mentre l’unica minore all’epoca dei fatti è già stata condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Le vittime si chiamavano Antonella Salamone, Kevin ed Emmauel Barreca, ed erano madre e figli, l’ultimo di soli 5 anni. Sarebbero stati uccisi durante un presunto esorcismo nella loro villetta ad Altavilla Milicia, nei pressi di Palermo. Imputato per la strage è Giovanni Barreca, rispettivamente marito e padre delle vittime, oltre a una coppia composta da Sabrina Fina e Massimo Carandente, che nelle chat dei ragazzi, Kevin e la sorella condannata, vengono chiamati “”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage Altavilla Milicia: "A morte!". Il messaggio che cambia tutto

