Da X-Files a Storie Top Secret, un quarto d'ora con un mito, presentatore del nuovo show che svela i segreti di Stato americani, ora declassificati. Su History Channel dal 27 luglio. Da complottista a sbugiardatore il passo è breve. Stiamo parlando di David Duchovny, l'indimenticabile Fox Mulder di X-Files - e per molti altri l'Hank Moody di Californication - tornato in tv, sì, ma sotto una nuova veste. Quella di presentatore, commentatore e voce narrante di Storie Top Secret la nuova docu-serie di History Channel prodotta da Nutopia, dal 27 luglio ogni domenica alle 21.30. Si tratta di uno show in cui l'attore racconta e svela i tanti segreti sepolti del XX Secolo, grazie al ritrovamento e la visione di file declassificati per dare finalmente una risposta a domande e interrogativi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Storie Top Secret, intervista esclusiva a David Duchovny: "Gli smartphone e i social appiattiscono la verità "