Stipendi docenti Anief | ‘8mila euro in meno nella PA in un anno’

Il personale della scuola italiana percepisce gli stipendi più bassi del settore della pubblica amministrazione. La denuncia del sindacato Anief evidenzia un divario di 8mila euro annui per i docenti rispetto agli altri dipendenti statali, con una perdita del potere d'acquisto che richiede interventi urgenti e investimenti mirati. Un divario preoccupante con la PA

Stipendi docenti italiani 2025: la realtà salariale tra inflazione e ritardi contrattuali - Uno dei temi più discussi nel panorama scolastico riguarda la questione salariale dei docenti italiani.

Stipendi docenti e ATA, da giugno il taglio del cuneo fiscale. Bonus fino al 7% per i redditi bassi e detrazioni fino a 1.000 euro. Come funziona e come rinunciare al beneficio - A partire da giugno, entreranno in vigore le misure di taglio del cuneo fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2025, con effetti retroattivi dal 1° gennaio.

Stipendi docenti e ATA, taglio cuneo fiscale da giugno: online il sistema di NoiPa per rinuncia beneficio. C’è tempo fino al 25 maggio - A partire da giugno, entreranno in vigore le misure di taglio del cuneo fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2025, con effetti retroattivi dal 1° gennaio.

