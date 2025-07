Il presidente aquilotto Charlie Stillitano ha saggiamente condiviso con il popolo bianco programmi e strategie. Presidente, da dove ripartire dopo la grande delusione della finale persa per la A? "A un certo punto avevamo la speranza di poter pareggiare, è andata così, ma non è la fine del mondo. Noi stiamo iniziando ora il nostro percorso come società, l’obbligo è fare bene per tanti anni. Abbiamo tanto lavoro da fare e siamo determinati a farlo. Non bisogna pensare troppo al passato ma prendere quello che è successo e imparare. Non possiamo pensare che la vita è sempre ottimale. È bene rammentare ciò che ama ripetere l’allenatore di baseball italo-americano Joe Torre, ovvero non è grave perdere, è però importante capire la lezione della sconfitta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stillitano "Siamo i custodi dello Spezia. Crescere mantenendo i piedi per terra"