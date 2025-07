Stilettate di Amorese su piazza Sant' Eligio | Progetto nostro ma che avete snaturato con più cemento e meno alberi

IFratelli d'Italia foggiani in Consiglio comunale rivendicano la titolaritĂ del progetto di riqualificazione di Piazza Sant’Eligio: “Nasce durante l’amministrazione di centrodestra nel 2018 con DGC n. 76, che è riuscita a intercettare finanziamenti regionali e a portare avanti l’iter fino al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Secondo quanto denuncia l'associazione, la realizzazione della nuova piazza Sant'Eligio ha comportato l'abbattimento di 52 alberi.