“ Scippi in metro? Ora finisci in galera senza scuse”, associato all’immagine di una donna di etnia rom; “ Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore”, e questa volta il protagonista è un uomo nero; “Blocchi una strada a chi lavora? Finisci in galera”, corredato di ragazzo con i rasta. Sono i contenuti dei manifesti affissi per Roma dalla Lega per la campagna sul ddl sicurezza. Realizzati con l’intelligenza artificiale, i manifesti sono stati rimossi dal Campidoglio poiché violano le norme vigenti circa i c ontenuti etici delle pubblicità. Mossa che ha scatenato le ire del Carroccio. A rendere noti i motivi della rimozione è stato lo stesso Comune di Roma, specificando che i manifesti – molti dei quali erano già stati imbrattati con vernice rossa dagli attivisti – contenevano “ stereotipi legati all’appartenenza etnica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stereotipi e pregiudizi razzisti sui manifesti della Lega, il Campidoglio li fa rimuovere. Il carroccio: “Censura”