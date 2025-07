Stelvio Epic Rides Un premio ai ciclisti per la sfida sui passi

A Bormio nasce la Stelvio Epic Rides: un’avventura, una sfida con sĂ© stessi su dieci salite emozionanti, fra cime leggendarie e ascese ancora poco conosciute dal grande pubblico. Stelvio Epic Rides è un’esperienza ciclistica unica che invita gli appassionati delle ruote a conquistare dieci salite iconiche del comprensorio dell’alta Valtellina. Non una gara, ma una sfida individuale. Il cuore pulsante di Stelvio Epic Rides sono i tre passi iconici che hanno reso celebre la zona alpina: il Passo dello Stelvio da Bormio, con i suoi 200 anni di storia, 40 tornanti e oltre 21 chilometri di sviluppo per raggiungere i 2758 metri, un dislivello totale di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stelvio Epic Rides. Un premio ai ciclisti per la sfida sui passi

Bormio, 10 percorsi in bici da conquistare: ecco Stelvio Epic Rides - I tre passi iconici che hanno scritto la storia del ciclismo: Stelvio, Gavia e Mortirolo. Ma anche altri sette percorsi meno conosciuti ma in grado di regalare bellezze per gli occhi ed emozioni per l'anima

Tre passi leggendari, sette salite inedite. Non è una gara, è la tua sfida personale. Stelvio Epic Rides ti aspetta https://stelvioepicrides.bormio.eu . . . Three legendary passes, seven hidden climbs. It's not a race — it's your personal challenge.

