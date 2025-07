Stelle, portici, chiese e mare. L'arte sinfonica di Caruso.

Piombino (Livorno), 24 luglio 2025 - Parlando dell'arte di Maurizio Caruso qualcuno (Andrea Baldocchi) si è espresso nei termini di “sinfonia cromatica”. La definizione è appropriata e chi ha ammirato nei giorni scorsi la sua mostra 'Donne e uomini. EreditĂ e ispirazione' nel Palazzo Appiani, in occasione del Festival 'Piombino in arte', ha potuto verificarlo, averne prova. Stelle attraversate da pesci come il firmamento fosse un mano, nel giorno della creazione. Si contemplano sulla tela le cattedrali del futuro e il mistero della croce di chi ha creato il mondo, che sembra domandarsi, di fronte a tanta armonia, quale sarĂ il suo destino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

