Stato palestinese Meloni scettica sulla decisione macroniana | Non è ancora tempo

Sul tema del riconoscimento dello Stato palestinese, la linea di Giorgia Meloni resta prudente: “I tempi non sono maturi, il riconoscimento deve essere un punto d’arrivo, non di partenza”. La premier critica l'accelerazione francese, temendo possa andare a danneggiare i negoziati. In sostanza, la richiesta è corale con il vice forzista Tajani che insiste sull’importanza del reciproco riconoscimento per la pace e la terza carica dello Stato, Fontana che invita alla cautela, mentre Bignami parla di “questione delicata” e di inutilitĂ degli “spot”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stato palestinese, Meloni scettica sulla decisione macroniana: “Non è ancora tempo”

In questa notizia si parla di: stato - palestinese - meloni - scettica

