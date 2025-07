Stato palestinese il passo di Macron fa infuriare gli Usa Nelli Feroci | Un gesto di solidarietà

Roma, 26 luglio 2025 – Macron per ora resta solo. Tiepidi gli altri Paesi Europei, attacchi diretti da Stati Uniti e Israele. La decisione presa giovedì sera di annunciare il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia (che sarà ufficializzato a settembre) è storica perché, pur essendo il 148esimo Paese a farlo, è il primo del G7. Caustico Trump: “Quello che dice Macron non importa, non ha alcun peso”. Molto più duro il Segretario di Stato, Marco Rubio: “Questa decisione sconsiderata non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace. È uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

