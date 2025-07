Stati Uniti tasso di approvazione del Partito democratico al minimo da 35 anni

Il rating del Partito democratico degli Stati Uniti ha raggiunto il minimo degli ultimi 35 anni. È quanto rivela un un sondaggio del Wall Street Journal: solo il 33 per cento deli elettori americani ha un’opinione positiva dei dem, mentre il 63 per cento ha dichiarato di avere un’opinione sfavorevole del partito. Sebbene la maggior parte degli statunitensi disapprovi la gestione dell’economia, della politica estera e dell’inflazione da parte di Donald Trump, spiega il Wsj, su ciascuno di questi temi nutre una fiducia maggiore nel Partito repubblicano rispetto a quello democratico. Gli unici temi su cui gli elettori si fidano maggiormente del Partito democratico sono l’assistenza sanitaria e la politica vaccinale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stati Uniti, tasso di approvazione del Partito democratico al minimo da 35 anni

