La presenza di Starlight in Gen V stagione 2 conferma alcune ipotesi riguardo al ruolo di Marie nella futura quinta stagione di The Boys. La serie, il cui debutto è previsto per il 17 settembre 2025, si inserisce in un contesto narrativo che si sviluppa a pochi mesi dalla conclusione della serie principale. Questa connessione tra le due produzioni apre interessanti scenari sul destino dei personaggi e sulle possibili evoluzioni della trama. starlight in gen v indica l’ingresso di marie nella squadra di butcher. l’interazione tra starlight e marie: un rapporto strategico. Nel trailer di Gen V stagione 2, emerge chiaramente come Erin Moriarty, interprete di Starlight, svolga un ruolo chiave nel supporto a Marie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Starlight gen v stagione 2 conferma una teoria importante su the boys stagione 5