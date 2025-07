Star Trek | Starfleet Academy rivela le prime immagini ufficiali

Star Trek: Starfleet Academy svela le prime immagini che rivelano i segreti della prossima serie Star Trek in arrivo su Paramount+. Prodotto da Alex Kurtzman e Noga Landau, Starfleet Academy vede protagonisti la vincitrice dell’Oscar Holly Hunter e il candidato all’Oscar Paul Giamatti, che guidano un nuovo cast di giovani attori e diversi personaggi storici di Star Trek. In vista del panel dedicato a Star Trek al San Diego Comic-Con Hall H, Entertainment Weekly ha pubblicato una dozzina di immagini in anteprima che mostrano Star Trek: Starfleet Academy, con il suo cast eclettico e i suoi set, i più grandi mai realizzati per Star Trek. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

