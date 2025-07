Staff Juventus Next Gen 2025 26 | ufficiali gli uomini a supporto del tecnico Brambilla! Ecco chi comporrà l’organigramma nella prossima stagione

Staff Juventus Next Gen 202526: ufficiale l’organigramma a supporto dell’allenatore Massimo Brambilla! Ecco chi comporrĂ la rosa tecnica. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto lo staff della Juventus Next Gen per la stagione 202526. COMUNICATO – «Oggi, alle ore 17:00, la Juventus Next Gen  scenderĂ in campo presso l’Allianz Training Center di Vinovo per affrontare la prima amichevole  della pre-season. Avversaria della squadra di Massimo Brambilla  sarĂ la Pro Vercelli. Andiamo a conoscere nel dettaglio lo staff che supporterĂ il nostro allenatore nel corso della stagione 20252026! STAFF TECNICO JUVENTUS NEXT GEN 20252026 Di seguito la composizione dello staff che lavorerĂ al fianco di Mister Brambilla con la Juventus Next Gen: ALLENATORE IN SECONDA: Christian Terni COLLABORATORE TECNICO: Edoardo Sacchini PREPARATORE ATLETICO: Daniele Palazzolo PREPARATORE ATLETICO: Stefano Vetri ALLENATORE DEI PORTIERI: Giuseppe Mammoliti MATCH ANALYST: Matteo Poletti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Staff Juventus Next Gen 2025/26: ufficiali gli uomini a supporto del tecnico Brambilla! Ecco chi comporrĂ l’organigramma nella prossima stagione

