Stadio Maradona ed Euro 2032 il Napoli dopo l' incontro con Uefa e Figc | Intendiamo investire risorse nostre per nuovo impianto

V enerdì l'amministrazione comunale di Napoli ha ricevuto Michele Uva, direttore esecutivo dell’Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato ufficiale presso il Comitato organizzatore italiano degli Europei 2032, e Giovanni Spitaleri, responsabile dell’area progetti innovativi della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nessun via libera da #UEFA e #FIGC al progetto del Comune per #Euro2032. Il #Napoli, rappresentato dall'avv. Arturo Testa, ha giudicato il Maradona non idoneo: lo stadio non rispetta gli standard richiesti, né le proposte comunali sono sostenibili.

Stadio Maradona a Euro 2032, non è stata presa nessuna decisione dopo l'incontro tra UEFA, FIGC, Comune e SSC Napoli (rappresentata dall'avvocato Arturo Testa). A riferirlo è la stessa SSC Napoli con un comunicato stampa firmato dall'avvocato Testa.

