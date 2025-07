Da “protagonista dello street style” a corredo dei cimiteri è un attimo: il Labubu, il pupazzetto giocattolo dal sorriso dai denti aguzzi e le orecchie da coniglio che spopola tra star e collezionisti, non ha risparmiato nemmeno il sepolcro di Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano. Un esemplare di “Lafufu” (un fake Labubu) in versione mini ha fatto la sua comparsa davanti alla lapide di Gramsci, situata nel cimitero Acattolico di Roma, poco più in là di quella dello scrittore Andrea Camilleri e non distante dalla tomba della storica giornalista comunista, Miriam Mafai. Un’impiegata del cimitero risponde al Fatto Quotidiano: “Non è possibile mettere pupazzetti, sicuramente è stato messo stamattina, sarà tolto entro stasera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spunta un Labubu sulla tomba di Antonio Gramsci al cimitero Acattolico di Roma: “Agente del capitalismo o compagno?”